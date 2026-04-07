«Без демонтажа стелы»: в Калининграде планируют провести масштабный ремонт мемориала 1200 гвардейцам

В Калининграде планируют провести масштабный ремонт мемориала 1200 гвардейцам. Параллельно с этим намерены привести в порядок парк Победы. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.
Мы проехали и посмотрели мемориал 1200 гвардейцам. Я прошу Елену Ивановну [Дятлову]. В прошлом году вы докладывали, что подготовили план мероприятий по модернизации этого памятника и по приведению его в порядок. В этом году, я так понимаю, у вас уже проектные работы будут. Параллельно с этим мы вместе с вами проведём часть и в парке. Здесь, Андрей Викторович Ермак, поручение — синхронизировать работы с Еленой Ивановной, чтобы у нас это было параллельно. Знаю, что были технологии, связанные с тем, чтобы разобрать саму стелу или оставить — правильно, Елена Ивановна? Лучше, если есть технология, оставить как есть и отреставрировать. Это будет хорошо. Мы параллельно с этим занимаемся тогда парком, — сказал губернатор Алексей Беспрозванных.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова ответила, что город уже предусмотрел деньги на проектирование ремонтных работ. При этом привести в порядок обещают не только стелу, но и весь мемориал 1200 гвардейцам.
«В настоящий момент мы полным рублём имеем в муниципальном бюджете денежные средства на проведение и разработку проектной документации технологии, о которой вы говорили. Это как раз чтобы без демонтажа сделать санацию самой стелы и максимально сохранить то, что есть у нас сейчас. До конца года планируем завершить работы. В следующем году планируем приступить к масштабным работам на нашем основном мемориале — памятнике 1200 гвардейцам. При этом в зону проектирования попадает кроме самой стелы вся прилегающая территория, которая включает в себя и плиточное мощение, и весь ансамбль 1200 гвардейцам», — сообщила Дятлова.
Губернатор добавил, что в парке Победы есть «незадействованное пространство». По его словам, там планируют разместить мемориал участникам СВО. Глава региона поручил обсудить проект с общественностью.
В марте председатель СКР Александр Бастрыкин запрашивал результаты проверки о ненадлежащем содержании мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. В ведомстве обратили внимание на жалобы о разрушении плиточного покрытия и фрагментов памятника.
Отметим, что мемориал 1200 гвардейцам стал первым памятником, посвящённым подвигу героев Великой Отечественной войны. Идею установки знака в честь погибших в боях за Кёнигсберг начали обсуждать сразу после штурма города, а уже 30 сентября 1945 года прошло торжественное открытие.
Мемориальный комплекс создала группа литовских скульпторов и московских архитекторов. На овальной площади возвышается 26-метровый каменный обелиск, в основании которого — пятиконечная звезда. Стелу украшают семь поясов с эпитафиями. Грани покрыты рельефами с изображениями медалей, орденов, оружия и сцен сражений, а также портретом Иосифа Сталина. Спустя год после открытия обелиск дополнили скульптурными композициями «Штурм» и «Победа», а в 1960-м зажгли Вечный огонь.