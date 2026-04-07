День космонавтики и Неделя космоса в Москве 2026: история, план мероприятий

Вы когда-нибудь замирали, глядя в звёздное небо? Испытывали что-то детское, восторженное? 12 апреля — день, когда обязательно стоит взглянуть на звёзды. Потому что именно в эту дату, в 1961-м, человек сделал первый, пусть крошечный, но такой важный шаг в их направлении. И сказал: «Поехали!».
В 2026 году мы отмечаем 65 лет полёта Гагарина. Юбилей. А ещё в России впервые проводят «Неделю космоса» — с 6 по 12 апреля. Москва готовит десятки событий. Рассказываем по порядку: дата, история, традиции, куда пойти в этот день.
Какого числа День космонавтики.
Фиксированная дата. Никаких «плавающих» дней. День космонавтики всегда — 12 апреля. В 2026-м это воскресенье. Отлично, правда? Не надо отпрашиваться с работы.
Праздник официальный. Учредили его в СССР в 1962-м — через год после полёта. А в 2011-м ООН добавила: 12 апреля теперь ещё и Международный день полёта человека в космос. Так что поздравлять могут все жители планеты.
История праздника: 108 минут, которые изменили мир.
Сколько длился тот полёт? 108 минут. Меньше двух часов. Но эти часы навсегда останутся одним из главных событий XX века.
Утро 12 апреля 1961 года на Байконуре выдалось неласковым — ветер, облака. В 9:07 по Москве с корабля «Восток-1» прозвучало знаменитое «Поехали!». Гагарин мог бы сказать что-то более пафосное. Не стал.
Один виток вокруг Земли. Над континентами, над Тихим океаном. На высоте 302 километра. Он пил воду из тюбика, делал записи карандашом (в невесомости шариковая ручка не пишет) и передавал на Землю: «Небо чёрное, а Земля голубая. Красиво. Всё работает».
Самое страшное случилось при спуске. Тормозная система дала сбой. Вместо плавного возвращения — дикое вращение, перегрузки. Гагарин позже признавался: думал, всё. Но система спасения вытянула. На высоте 7 километров он катапультировался. Приземлился недалеко от Энгельса, в Саратовской области.
Представьте картину: поле, весна, и вдруг с неба падает мужик в оранжевом скафандре. Местная женщина с внучкой чуть в обморок не хлопнулись. Потом услышали по радио — свой, космонавт.
Гагарин стал героем всего мира. После полёта он объехал десятки стран — Чехословакию, Болгарию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Японию, Индию, Египет, США. Везде — толпы, цветы, восторг. Короли и президенты жали ему руку, простые люди выстраивались в очереди, чтобы просто посмотреть на него. Простой русский парень с обаятельной улыбкой оказался популярнее любой рок-звезды. Гагарин смущался, говорил: «Я просто сделал свою работу». Но его всё равно носили на руках.
12 апреля сделали праздником уже в 1962-м. Чтобы помнили и гордились. Чтобы каждый год миллионы людей могли сказать: «А помнишь, как он полетел?».
Традиции Дня космонавтики в России и мире.
Как обычно проходит 12 апреля? Утром — несут цветы к памятнику Гагарина. В Москве — на Ленинском проспекте. В других городах — к своим монументам.
В школах — «Гагаринские уроки». Иногда их ведут настоящие космонавты. Представьте: сидит перед вами человек, который был на МКС, и рассказывает, как нужно пить чай в невесомости. Как тренеруются и какие опыты проводят в космосе. Круто же.
Вечером — концерты, выставки в музеях. Музей космонавтики на ВДНХ в этот день обычно работает бесплатно. И там всегда очереди. Но люди стоят.
А за границей наш День космонавтики превратился в Юрьеву ночь (Yuri’s Night). С 2001 года энтузиасты в 60 странах устраивают космические вечеринки. Запускают модели ракет, надевают шлемы из фольги, смотрят фильмы о космосе. Веселятся и одновременно учатся. Гагарин объединил планету — факт.
65 лет полёта Гагарина и первая Неделя космоса в России.
Обычный год — это одно. А юбилейный — совсем другое. 65 лет — дата солидная. И в 2026-м решили не ограничиваться одним днём.
С 6 по 12 апреля 2026 года в России проходит первая Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полёта Гагарина. Каждый день — своя тема. Школьники общаются с космонавтами по видеосвязи. Студенты участвуют в хакатонах по спутникостроению. Взрослые ходят на лекции.
Кульминация — 12 апреля. Но готовиться начинают заранее. Москва, как всегда, впереди.
Мероприятия в Москве на День космонавтики 2026.
Мероприятия ко Дню космонавтики 2026 в Москве стартуют 6 апреля и не прекращаются до 12-го.
6 апреля — старт Недели космоса.
Неделя космоса в Москве включает события на нескольких площадках, в том числе в школах, на ВДНХ, в Национальном центре «Россия», МАИ и VK Stadium. Туда приглашены ветераны космонавтики, лётчики, учителя. В тот же день во всех школах — «Разговоры о важном» про космос. В Музее космонавтики 12 апреля пройдут специальные мероприятия и концертные программы.
7 апреля — Просветительский марафон «Космос со Знанием».
Место — Национальный космический центр имени Терешковой (Филёвский парк). С 10 утра до 10 вечера — лекции, VR-туры по МКС, встречи с космонавтами. Вход бесплатный, но регистрация нужна. Билеты разлетаются быстро.
8 апреля — День инженера.
Форум «Команда будущего» в МАИ. Для тех, кто думает о карьере в космосе. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 молодых специалистов отрасли. Основные форматы работы — мастер-классы, лекции и проектные сессии. Можно собрать макет спутника, поговорить с реальными конструкторами из «Роскосмоса», узнать про стажировки. И — экскурсия в лабораторию малых космических аппаратов. Туда обычно студентов не пускают, а тут можно.
9 апреля — Российский космический форум и премьера фильма.
ВДНХ, павильон № 57 («Россия — моя история»). Приезжают главы космических агентств из разных стран. Обсуждают Луну, Марс, совместные проекты. Запланированы кинопоказы, включая фильм «Гагарин. Обнимая мир». А вечером — премьера фильма «Моя собака — космонавт». Детям зайдёт, взрослым — тоже.
10 апреля — аудиовизуальное шоу «Первые в космосе».
Площадка — ВК Стадиум (бывшая «ВТБ Арена»). Огромный купол, 3D-проекция, музыка из «Интерстеллара» и «Гравитации». Показывают старт Гагарина, съёмки с МКС, виды Земли из космоса. Билеты дороговаты, но обещают, что оно того стоит.
11 апреля — спортивный флешмоб «Старт к звёздам».
Одновременно в 12 регионах России. В Москве — Парк Победы на Поклонной горе. В 12:00 все выстраиваются в слово ГАГАРИН и поднимают флаги. Участвовать могут все — никакой спецподготовки не нужно. Просто приходите и встаньте в строй.
12 апреля — главный день праздника.
Утром пройдёт церемония возложения цветов к памятникам Ю. А. Гагарину и С. П. Королёву.
Вечером — праздничный вечер в Государственном Кремлёвском дворце. На главной концертной площадке страны состоится церемония награждения работников ракетно-космической отрасли. Туда только по приглашениям, но смотрите трансляцию по ТВ.
А для посещения — целых три больших площадки.
Фестиваль «Пионеры Вселенной» в КЦ «Меридиан» (Профсоюзная, 61). С 11 до 20 — научное шоу, интерактивные выставки, мастер-классы для детей и взрослых. Вход бесплатный.
Музей космонавтики (проспект Мира, 111). В этот день — бесплатный вход с 10 до 22. Стоит прийти хотя бы ради спускаемого аппарата Гагарина. Он там настоящий.
Московский планетарий (Садово-Кудринская, 5). Спецпрограммы: «Путь к звёздам», «Гагарин. 108 минут», детская — «Приключения в Солнечной системе». Билеты лучше приобрести онлайн, в кассах очереди огромные.
Интересные факты о космосе и космонавтах.
Несколько историй, чтобы вы могли удивить своих друзей.
Первый полёт готовили в спешке. Разведка донесла: американцы собираются запустить человека в космос в конце апреля 1961-го. Наши конструкторы работали сутками. Опередили всего на несколько недель.
Первое живое существо в космосе — собака Лайка. 3 ноября 1957 года, «Спутник-2». Прожила на орбите несколько часов — погибла от перегрева. Но доказала: живой организм может выдержать запуск.
Рекорд по длительности полёта — Валерий Поляков. 437 дней на станции «Мир». Вернулся и сам вышел из капсулы. Врачи только руками развели.
Первыми живыми существами, облетевшими Луну, были черепахи. 1968 год, «Зонд-5». Облетели Луну и вернулись домой. Целые и невредимые.
Чихать в скафандре нельзя. Слёзы, пот, частицы пыли в невесомости не падают — висят перед лицом. Есть специальные салфетки и воздуховоды, но лучше вообще не чихать.
Храпеть в космосе не получится. Гравитации нет — мягкое нёбо не вибрирует. Так что космонавты не храпят. Даже те, кто на Земле храпел как медведь.
16 восходов и закатов за сутки. Столько раз МКС облетает Землю. Представьте себе — каждые полтора часа встречать рассвет.
Поздравления с Днём космонавтики.
Коротко. Для разных случаев.
Для тех, кто работает в ракетно-космической отрасли: «С Днём космонавтики! Пусть ваши расчёты всегда сходятся до миллиметра, а техника работает как швейцарские часы. Лёгких вам стартов, штатных полётов и мягких посадок. И помните: в космосе хорошо, а на Земле лучше!».
Для друзей и коллег: «С 12 апреля! Гагарин показал: невозможное — возможно. Так пусть и в вашей жизни случаются такие “поехали”, после которых мир меняется к лучшему».
Для семьи: «С Днём космонавтики! Любите нашу голубую планету. И иногда смотрите на звёзды — они напоминают, как много мы можем, если верить в себя».
В 2026 году День космонавтики — не просто календарная дата. Это целая неделя, полная событий. Выбирайте то, что ближе вам: наука, спорт, кино или просто прогулка по музею. Главное — помнить: 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. И с тех пор человечество уже не то, что раньше.