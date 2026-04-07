В Ростовской области семье погибшего участника СВО передали орден Мужества

В Песчанокопском районе Ростовской области семье погибшего участника специальной операции Андрея Тутова передали орден Мужества. Об этом рассказали в ростовском филиале фонда «Защитники Отечества».
Как уточнили в фонде, торжественная церемония состоялась в Доме культуры Развильненского сельского поселения.
Андрей Тутов родился в селе Развильном, окончил педагогический институт, работал в школе, занимался тренерской деятельностью. В 2022 году отправился в зону СВО. Военный выполнял одни из самых сложных задач на поле боя, всегда находился на передовой.
За отвагу был отмечен медалью Суворова, медалью Участника специальной военной операции, Георгиевским крестом, медалью «За отвагу» и другими наградами. Старший лейтенант штурмового отряда Андрей Тутов погиб 29 мая 2025 года. За храбрость и мужество в бою участника специальной операции посмертно представили к государственной награде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.