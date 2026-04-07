В аэропорту Храброво задерживается 20 рейсов

Отметим, что 7 апреля в 3:36 пресс-служба Росавиации сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 6:46 они были сняты.