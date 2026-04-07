Почти 3 тысячи работающих мам в Красноярском крае получили выплаты

С января 2026 года Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю перечислило пособия по беременности и родам 2980 трудоустроенным женщинам региона. Общая сумма выплат превысила 930 миллионов рублей.
Поддержка положена официально работающим мамам, ушедшим в декрет, а также усыновившим ребёнка в возрасте до трёх месяцев. Главное условие — наличие официальной занятости и участие в системе обязательного соцстрахования. В этом году пособие могут получить и индивидуальные предприниматели, своевременно уплатившие взносы в Соцфонд в 2025 году.
Размер выплаты составляет 100% среднего заработка за весь декретный отпуск. Его стандартная продолжительность — 70 дней до родов и 70 после. При многоплодной беременности — 84 и 110 дней, при осложнённых родах — 86 дней.
Минимальная сумма за 140 дней в 2026 году — 124 702,2 рубля, максимальная — 955 836 рублей. Выплата поступает единовременно.
Пособие также полагается студенткам очной формы обучения (сумма рассчитывается от регионального прожиточного минимума) и женщинам, уволенным при ликвидации организации. Назначают его на основании данных из медучреждений и от работодателя.
