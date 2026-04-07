Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 702 в 4 районах столицы

Они подъезжают к метро «Семеновская» и «Шоссе Энтузиастов», а также к одноименной станции Московского центрального кольца.

Инновационные электробусы КамАЗ вышли на маршрут № 702 в четырех районах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем расширять сеть экологичных маршрутов. На одно из направлений в ВАО вышел современный транспорт на электротяге. Электробусы будут доезжать до трех станций рельсового каркаса: к метро “Семеновская” и “Шоссе Энтузиастов”, а также одноименной станции Московского центрального кольца», — добавил Максим Ликсутов.

В частности, девять электробусов начнут курсировать по будням по четырем районам Восточного административного округа — Соколиная Гора, Перово, Измайлово и Ивановский. Теперь местные жители смогут комфортнее добираться до образовательных и медицинских учреждений, парков и других точек притяжения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

