Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 702 в 4 районах столицы

Инновационные электробусы КамАЗ вышли на маршрут № 702 в четырех районах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем расширять сеть экологичных маршрутов. На одно из направлений в ВАО вышел современный транспорт на электротяге. Электробусы будут доезжать до трех станций рельсового каркаса: к метро “Семеновская” и “Шоссе Энтузиастов”, а также одноименной станции Московского центрального кольца», — добавил Максим Ликсутов.
В частности, девять электробусов начнут курсировать по будням по четырем районам Восточного административного округа — Соколиная Гора, Перово, Измайлово и Ивановский. Теперь местные жители смогут комфортнее добираться до образовательных и медицинских учреждений, парков и других точек притяжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.