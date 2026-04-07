Документальный фильм «Путорана» отмечен на международном кинофестивале «Золотой ворон»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Документальный фильм «Путорана» от «Енисей кино» отмечен специальным дипломом конкурса короткометражных неигровых фильмов «За популяризацию природной и культурной многогранности Российской Федерации» на юбилейном Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон».
Документальный фильм, снятый в рамках киножурнала «Енисейский меридиан», по-настоящему заворожил зрителей живописными видами крупнейшего горного плато на северо-западе Красноярского края.
Кроме того, генеральному директору «Енисей кино» Ирине Беловой вручили специальный приз оргкомитета за ежегодную организацию показов по Красноярскому краю «Эха кинофестиваля “Золотой ворон”».