Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырех аптек

В Казахстане завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», направленного на контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

За время мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также ещё 13 дел — в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск препаратов без рецепта.

Проверками охвачено более тысячи медицинских учреждений, включая аптеки, а также около 300 промышленных предприятий. Всего выявлено 209 правонарушений.

В рамках мероприятий ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарств и около 1,5 тысячи тонн прекурсоров.

К ответственности привлечены 73 руководителя предприятий, а в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.

Конкретные факты нарушений выявлены в разных регионах страны.

В Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырёх аптек за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта.

В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении крупной фармацевтической компании — изъято около 400 тысяч препаратов.

В Туркестанской области выявлен факт перевозки 100 тонн серной кислоты без охраны.

В области Абай установлены нарушения при транспортировке прекурсоров — речь идёт о 11 вагонах общей массой 680 тонн.

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан напомнили, что незаконный оборот сильнодействующих препаратов и нарушения при работе с прекурсорами представляют угрозу общественной безопасности.

«Такие действия влекут ответственность в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.