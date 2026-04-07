Маршрут № 177 в Хабаровске станет регулируемым

В Хабаровском крае власти взяли на контроль работу общественного транспорта и темпы дорожного ремонта. Одной из главных новостей по итогам масштабного объезда стало изменение статуса маршрута № 177 — с осени он переходит на регулируемый тариф, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Перевод на новый формат работы с 1 сентября позволит снизить стоимость проезда для пассажиров и ужесточить контроль за перевозчиком. Теперь бюджет будет компенсировать затраты только за реально выполненные по графику рейсы. Аналогичные меры по стабилизации ситуации принимаются и на других линиях: так, на маршруте № 82 к лету ожидается пополнение парка новыми машинами. Для удобства жителей также прорабатывается вопрос слияния дублирующих направлений № 27 и № 177.
В дорожном секторе основной упор сделан на проспект 60-летия Октября. По поручению главы региона работы здесь ускорены: капитальный ремонт двухкилометрового участка завершат до октября 2026 года. В центре города тем временем тестируют технологию литого асфальта для ямочного ремонта, который можно проводить при низких температурах. Всего на приведение городских дорог в порядок в весенний период направлено свыше 158 млн рублей.
