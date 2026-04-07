Маршрут № 177 в Хабаровске станет регулируемым

Перевод на новый формат работы с 1 сентября позволит снизить стоимость проезда для пассажиров и ужесточить контроль за перевозчиком. Теперь бюджет будет компенсировать затраты только за реально выполненные по графику рейсы. Аналогичные меры по стабилизации ситуации принимаются и на других линиях: так, на маршруте № 82 к лету ожидается пополнение парка новыми машинами. Для удобства жителей также прорабатывается вопрос слияния дублирующих направлений № 27 и № 177.