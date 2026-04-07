Дело о нападении на учительницу переквалифицировали на статью об убийстве

Дело о нападении школьника на классного руководителя в Пермском крае, в результате которого учительница скончалась, переквалифицировали на статью об убийстве, сообщили агентству «РИА Новости» в региональном управлении Следственного комитета.
«Дело переквалифицировали, сейчас статья об убийстве, ч. 1», — рассказали в ведомстве.
По ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство») максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на своего классного руководителя в городе Добрянка Пермского края. Пострадавшая скончалась. Изначально следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).
По данным телеграм-канала Mash, причиной нападения мог стать недопуск школьника к экзаменам.
