В Нижегородском кремле открыли обновленный туристический центр

Туристический центр «Знакомьтесь, Нижний» в Нижегородском кремле открыли после ремонта, проведенного по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе областного правительства.
В обновленном пространстве появилась большая зона для сувениров с витринами, стилизованными под нижегородские наличники. Посетители кремля могут приобрести здесь предметы народных художественных промыслов региона: казаковскую филигрань, изделия с хохломской росписью, борнуковскую игрушку и многое другое. Там же представлены авторская керамика, парфюмерия, книги по краеведению и иные товары.
Квалифицированные сотрудники туристического центра помогут гостям заказать экскурсии. Также они посодействуют в составлении индивидуальных маршрутов, дадут ответы на вопросы о возможностях путешествий по Нижегородской области, в том числе на автомобиле. Узнать актуальную информацию о знаковых достопримечательностях можно и благодаря цифровым помощникам. Речь идет об интерактивной панели и наружных информационных экранах.
