Социальный кинозал оборудуют в прикамском селе Троицк

Социальный кинозал оборудуют в этом году в Доме культуры (ДК) села Троицк в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
В ДК проведут капитальный ремонт. Также там установят современное кинооборудование. Работы уже начались: в старом здании, построенном в 1984 году, модернизируют кровлю и входную зону, уложат новые полы, разместят комфортабельные кресла в зрительном зале и заменят одежду сцены.
«Это уникальные культурные центры, которые объединяют кинопоказы и медиаобразование. При этом они абсолютно бесплатны для жителей. Мы продолжим открывать социальные кинозалы. Особенно в населенных пунктах, где никогда не было кинотеатров», — сказал глава региона Дмитрий Махонин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.