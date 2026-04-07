«Обстановка меняется ежечасно»: спасатели МЧС экстренно переброшены в два района региона

На сегодня наибольшую угрозу представляет небольшая река Карасук на юге НСО.

Источник: НДН.ИНФО

Как сообщил начальник Главного Управления МЧС по НСО Виктор Орлов, с 5—6 апреля в регионе начала резко, буквально ежечасно, ухудшаться паводковая ситуация, особенно в южных районах на реке Карасук. 60 спасателей МЧС с техникой срочно отправились в Кочковский и Краснозёрский районы, где идёт резкий подъём воды, и существует опасность подтопления как районных центров, так и других сёл, стоящих на реке.

Что касается паводка в Новосибирске и окрестностях, то в этом году раньше срока вскрылись от льда Бия и Катунь, идёт ледоход на Оби и её притокам в Алтайском крае. Возле плотины Новосибирской ГЭС ситуация пока спокойная, но на водохранилище, возле Камня-на-Оби и села Спирино в Ордынском районе, уровень воды ежесуточно поднимается на 20−30 сантиметров. При этом, руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Александр Дубовицкий пока назвал режим сброса воды через створы ГЭС благоприятным и контролируемым, и не предполагающим больших подтоплений в городе. Но резкое потепление в ближайшие дни или сильные дожди могут скорректировать ситуацию.

Виталий Злодеев