Пять светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 7 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Новикова Прибоя и Порядковой, Ванеева и Рыбинской, Нахимова и Глеба Успенского, проспекта Бусыгина и улицы Дьяконова, а также на Волжской набережной в районе дома № 18.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
