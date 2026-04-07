В Новосибирске ввели новые правила для электросамокатов

В Новосибирске утвердили новый порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ от 3 апреля 2026 года заменил прежние правила, действовавшие с 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Теперь в городе вводится запрет на движение электросамокатов в ночное время — с 22:00 до 7:00. Также установлены скоростные ограничения: до 15 км/ч по городу и до 20 км/ч на велодорожках.
Отдельное внимание уделили парковке самокатов. Теперь места для их размещения будет определять город, а кикшеринговые сервисы обязаны использовать только эти зоны.
Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, нововведения связаны с большим количеством жалоб от жителей на брошенные самокаты. Если операторы не уберут транспорт, его эвакуируют на спецстоянку. Невостребованные СИМ через три месяца подлежат утилизации.
Чтобы вернуть эвакуированный самокат, владельцу потребуется подтвердить право собственности. На рассмотрение заявления отводится до 30 дней.