Пропавший без вести отец объявился спустя годы и одним платежом закрыл алиментный долг в 1,4 млн рублей

Источник: Янтарный край

В Калининградской области судебные приставы закрыли исполнительное производство, которое тянулось с 2018 года. Должник, долгое время считавшийся без вести пропавшим, неожиданно объявился и полностью погасил задолженность по алиментам перед своими детьми.

Суд обязал калининградца платить алименты на содержание дочери 2003 года рождения и сына 2013 года. Однако мужчина уклонялся от выплат и от общения с приставами. В 2019 году его объявили в розыск, а позже — признали без вести пропавшим.

Осенью 2025 года должник неожиданно вышел на связь. Через портал «Госуслуг» он уведомил приставов о заключении контракта с Минобороны РФ и убытии в зону СВО.

Судебные приставы определили сумму задолженности и направили сведения в единый расчетный центр для удержания текущих алиментов на младшего ребенка. А затем должник одним платежом перевел 1,4 млн рублей, полностью закрыв долг перед обоими детьми.

Так мужчина, вернувшийся из неизвестности, выполнил свою родительскую обязанность спустя долгие годы отсутствия.