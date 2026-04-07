Этой весной в Омске включат меньше фонтанов, чем прошлой

В этом году в Омске планируют запустить 13 фонтанов. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест. Специалисты городских служб уже приступили к плановым работам по подготовке городских фонтанов к летнему сезону.
«На данном этапе проводится расконсервация оборудования, очистка и покраска чаш. Традиционно фонтаны Омска начнут свою работу в первые дни мая», — рассказал градоначальник.
Отмечается, что на промывке объектов задействуются от 2 до 4 рабочих. Мойка фонтанов уже ведется в сквере Дзержинского, сквере А. Т. Алтунина и в других точках города.
В 2025 году в Омске было включено не 13, а 15 фонтанов. Их запустили к концу апреля.