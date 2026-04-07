Оскандалившаяся блогер из Волгограда показала подарок на день рождения

Блогер из Волгограда Ольга Нечаева отметила накануне, 6 апреля, свой 29 день рождения. О чем и сообщила в Telegram, опубликовав ролик.
В видео молодая женщина спускается по лестнице на первый этаж роскошного дома, где ее уже ждут букеты цветов и экс-супруг с подарком. От Максима Нечаева она получила кольцо с огромным камнем — не менее роскошное, чем жилище семьи.
Ольга Нечаева начинала как спортсменка — она занималась гимнастикой и поступила в ВГАФК, однако затем переключилась на ведение блога и добилась немалого успеха, который подкрепила созданием косметического бизнеса.
Его реклама привлекла внимание волгоградского УФАС. Скандальный слоган «Вылюби свою кожу» на фоне ягодиц посчитали непристойным. Суд согласился с антимонопольным ведомством, рекламу пришлось убрать.
Большого урона блогеру это не нанесло — Ольга Нечаева продолжает развивать бизнес, вести блог, воспитывать троих детей и жить вместе с супругом, с которым официально они уже не являются мужем и женой, сообщает 24smi.org.
Максим отмечает день рождения сегодня, 7 апреля.
Ранее певица Ирина Дубцова показала свою гардеробную, чем вызывала гнев земляков.