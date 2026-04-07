В Новосибирске остаются 36 объектов незавершённого строительства

По данным мэрии, в городе насчитывается 36 долгостроев, большинство из которых относятся к коммерческой недвижимости.
Для каждого объекта подбирается индивидуальное решение. Власти используют различные механизмы: продлевают разрешения на строительство, ищут новых инвесторов, корректируют проектную документацию и, в отдельных случаях, инициируют снос через суд.
Одним из самых сложных объектов остаётся здание на пересечении улиц Депутатской и Серебренниковской. Его дальнейшая судьба зависит от позиции собственников: рассматривается вариант завершения строительства или передача проекта одному инвестору с изменением назначения.
Также продлены сроки реализации ряда проектов, включая корпуса аквапарка и лицей № 22. В мэрии подчёркивают, что работа по сокращению числа долгостроев будет продолжена.