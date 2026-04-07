Зоосад «Приамурский» зовёт посмотреть на кормление медведей и леопарда

Следующие показательные кормления в зоосаде пройдут 11 апреля. Посетители смогут посмотреть на трапезы альпаки и ламы (в 13:00 часов), кабанов обыкновенных Кии и Винни (в 14:00 часов) и персидского леопарда Стивена (в 14:30 часов). Аналогичное расписание на 25 апреля. 12 апреля пройдут показательные кормления альпаки и ламы (в 13:00 часов), уссурийских харз Филипка и Виты (в 14:00 часов) и бурого медведя Буржуя (в 14:30 часов). Еще раз на обед того же состава можно будет посмотреть 26 апреля. 18 апреля трапезу со зрителями разделят альпака и лама (в 13:00 часов), японские макаки Кизил и Финик (в 14:00 часов), звезда зоосада африканский лев Аслан (в 14:30 часов). 19 апреля в то же время отобедают альпака и лама, следом покормят выдр Макса и Лушу (в 14:00 часов), в финале зрителям покажут, как обедает любимец публики белый медведь Алмаз (в 14:30 часов). Адрес: село Воронежское-2, улица Молодежная, 18. Телефон: +7 (4212) 32−45−40.