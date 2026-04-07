Зоосад «Приамурский» зовёт посмотреть на кормление медведей и леопарда

В зоосаде «Приамурский» в пригороде Хабаровске начались показательные кормления животных. Одними из первых на глазах посетителей пообедали очаровательные выдры Макс и Луша, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Меню первого показательного кормления позавидуют даже гурманы — обед состоял из трех позиций, состоящих сплошь из деликатесов. На закуску раки в секретных тубусах, основное блюдо — авторский сет «Лесная роскошь»: импровизированные суши из нежнейшей красной рыбы с декором из винограда и перепелиных яиц.
В качестве десерта фруктовое сорбе во льду для свежести и бодрости. С закуской, кстати, вышла небольшая заминка: тубусы не поддались выдрам, поэтому вкуснейшие раки остались на ужин. К вечеру Макс и Луша решили задачку, разобрали тубус и с удовольствием полакомились деликатесами.
Показательное кормление проходят не только ради забавы зрителей. В такие моменты специалистам открываются характеры животных. Например, выдра Макс вел себя как настоящий шоумен: работал на публику, красовался и радовался восхищенным взглядам. А вот Луше было не до зрителей. Леди Осторожность все проверила, обнюхала и только потом приступила к обеду.
Следующие показательные кормления в зоосаде пройдут 11 апреля. Посетители смогут посмотреть на трапезы альпаки и ламы (в 13:00 часов), кабанов обыкновенных Кии и Винни (в 14:00 часов) и персидского леопарда Стивена (в 14:30 часов). Аналогичное расписание на 25 апреля. 12 апреля пройдут показательные кормления альпаки и ламы (в 13:00 часов), уссурийских харз Филипка и Виты (в 14:00 часов) и бурого медведя Буржуя (в 14:30 часов). Еще раз на обед того же состава можно будет посмотреть 26 апреля. 18 апреля трапезу со зрителями разделят альпака и лама (в 13:00 часов), японские макаки Кизил и Финик (в 14:00 часов), звезда зоосада африканский лев Аслан (в 14:30 часов). 19 апреля в то же время отобедают альпака и лама, следом покормят выдр Макса и Лушу (в 14:00 часов), в финале зрителям покажут, как обедает любимец публики белый медведь Алмаз (в 14:30 часов). Адрес: село Воронежское-2, улица Молодежная, 18. Телефон: +7 (4212) 32−45−40.