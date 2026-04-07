В Ленобласти создали охранные зоны памятников природы

«Музей-усадьба Н. К. Рериха» находится в Волосовском районе, а «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на р. Сабе» — в Лужском. С созданием охранных зон там теперь нельзя будет строить и реконструировать здания и сооружения, оставлять отходы, загрязнять водоемы и почвы. Также запрещено проводить геологоразведочные работы и добывать полезные ископаемые.