В Ленобласти создали охранные зоны памятников природы

Охранные зоны памятников природы «Музей-усадьба Н. К. Рериха» и «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на р. Сабе» создали в Ленинградской области, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Музей-усадьба Н. К. Рериха» находится в Волосовском районе, а «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на р. Сабе» — в Лужском. С созданием охранных зон там теперь нельзя будет строить и реконструировать здания и сооружения, оставлять отходы, загрязнять водоемы и почвы. Также запрещено проводить геологоразведочные работы и добывать полезные ископаемые.
Напомним, что охранные зоны создают по периметру заповедников, памятников природы, национальных парков. Они нужны, чтобы защитить животных во время миграции и редкие растения, находящиеся за пределами ООПТ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.