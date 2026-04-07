Субсидии на обустройство мусорных площадок получат 28 территорий Красноярского края

Минэкологии Красноярского края подвело итоги конкурса среди муниципальных образований на получение субсидий для создания и реконструкции площадок для ТКО. Более 280 млн рублей распределят между 28 муниципальными образованиями. Заявки оценивали по дефициту мест для сбора отходов. Всего в этом году планируют обустроить не менее 1 800 площадок. Больше всего средств получат: Красноярск — 53 млн рублей (169 площадок); Балахтинско-Новосёловский округ — 31,6 млн рублей (132); Рыбинский округ — 22,3 млн рублей (158); Канский округ — 17,9 млн рублей (114); Енисейский округ — 16,7 млн рублей (108). В четырех муниципальных образованиях уделили внимание проблеме сбора мусора в садоводческих товариществах. Так, в Енисейском и Иланско-Нижнеингашском округах, Железногорске и Красноярске планируют обустроить 13 площадок в СНТ. Добавим, в регионе инфраструктуру обращения совершенствуют в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».