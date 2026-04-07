В Воронежской области от клещей пострадали уже 10 человек

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проинформировало о начале весенне-летнего сезона активности клещей. Первые обращения за медицинской помощью зафиксированы уже 3 апреля.
Согласно опубликованным данным, на этот момент из-за укусов клещей к врачам обратились 10 человек. Специалисты напоминают: членистоногие являются переносчиками ряда опасных инфекций, среди которых иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и лихорадка КУ.
В ведомстве подчеркивают: территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Заболеваемость этой инфекцией в регионе не регистрируется.
Региональный Роспотребнадзор уже организовал комплекс мер для снижения риска заражения. В 2026 году запланировано проведение обработок на общей площади не менее 1566,59 гектара. Из них почти 490 гектаров (489,84 га) придутся на территории летних лагерей и санаториев. Кроме того, для проверки эффективности обработок будет проведено энтомологическое обследование территорий.
Исследование присосавшегося клеща на инфицированность можно пройти в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.