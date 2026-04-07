В Челябинске запустили новое производство деталей турбин для электростанций

Предприятие «Конар» в Челябинске благодаря господдержке запустило новую линию по выпуску корпусных деталей турбин для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Помощь бизнесу в России оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В реализацию проекта инвестировано свыше 1 миллиарда рублей, из которых 800 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Параллельно группа развивает производство комплектующих для нефтегазовой отрасли, литейных заготовок и крупногабаритных поковок для различных отраслей машиностроения — также с привлечением средств федерального и регионального ФРП. Всего в Челябинской области федеральный фонд профинансировал 62 проекта на 42 миллиарда рублей — регион входит в топ-10 по числу поддержанных проектов», — сказал директор федерального ФРП Роман Петруца.
Компания на средства займа приобрела 18 единиц высокотехнологичного оборудования — металлообрабатывающие центры и станки, а также установку для автоматической наплавки деталей. Кроме того, предприятию удалось увеличить выпуск соединительных деталей для нефте- и газопроводов — шестигранных гаек и стальных фланцев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.