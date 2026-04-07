Тепличный комплекс установят в Мухоршибирском районе Бурятии

Современный тепличный комплекс установят в этом году в Мухоршибирском районе Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Там будут выращивать деревья для лесовосстановления при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Молодые сосны требуют тщательного внимания. Мы полностью контролируем процесс роста. Обеспечиваем агроуход сеянцам. Новая теплица предусматривает автоматический полив, регулирование температуры, что облегчит работу лесников. Всхожесть будет выше, чем в обычных теплицах и питомниках с открытым грунтом», — рассказала заместитель начальника отдела воспроизводства лесов республиканского агентства лесного хозяйства Наталья Шапаренко.
Всего на территории Бурятии действуют 17 лесных питомников. Они находятся в Прибайкальском, Хоринском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Мухоршибирском, Еравнинском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Селенгинском районах. А в Улан-Удэ работают четыре тепличных хозяйства на базе автономного учреждения «Лесресурс» и авиалесоохраны региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.