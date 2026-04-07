Американские ИИ-компании объединились против копирования технологий КНР

По данным источников издания, компании обмениваются информацией через Frontier Model Forum, созданную совместно c Microsoft для выявления попыток «враждебного распространения информации», нарушающих условия предоставления услуг.
Bloomberg отмечает, что сотрудничество конкурентов подчеркивает серьезность опасений компаний по поводу того, что некоторые пользователи, особенно в Китае, создают поддельные версии их продукции, которые могут снизить цены, переманить клиентов, а также представлять угрозу национальной безопасности. По оценкам чиновников, несанкционированная «дистилляция» обходится Кремниевой долине в миллиарды долларов ежегодной прибыли.
Дистилляция представляет собой метод, при котором более старая модель ИИ используется для обучения более новой модели, воспроизводя возможности предыдущей системы.
Компания OpenAI подтвердила свое участие в обмене информацией и сослалась на служебную записку, где она обвинила китайскую DeepSeek в попытке «бесплатно использовать возможности, разработанные OpenAI и другими передовыми американскими лабораториями». Другие компании от комментариев отказались.
Несмотря на то что метод дистилляции зачастую приводит к меньшим затратам, чем создание модели с нуля, его использование вызывает споры, особенно когда он используется в других странах для копирования разработок.
Большинство моделей, созданных в Китае, являются открытыми, и пользователи могут использовать их без особых затрат. Это создает экономическую проблему для американских компаний, сохранявших модели в качестве частной собственности, рассчитывая на то, что клиенты будут платить за доступ к продуктам и помогут компенсировать сотни миллиардов долларов, потраченных на центры обработки данных и другую инфраструктуру.
В феврале компания Anthropic заявила, что три китайские ИИ-компании — DeepSeek, Moonshot и MiniMax — неправомерно использовали чат-бот Claude для улучшения собственных моделей, создав более 16 млн взаимодействий через 24 тыс. поддельных аккаунтов.
В конце января прошлого года OpenAI заявила, что китайский ИИ-стартап DeepSeek при разработке своего чат-бота DeepSeek-R1 использовал модели американской компании, применяя метод дистилляции.
