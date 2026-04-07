Американские ИИ-компании объединились против копирования технологий КНР

Большинство моделей, созданных в Китае, являются открытыми, и пользователи могут использовать их без особых затрат. Это создает экономическую проблему для американских компаний, сохранявших модели в качестве частной собственности, рассчитывая на то, что клиенты будут платить за доступ к продуктам и помогут компенсировать сотни миллиардов долларов, потраченных на центры обработки данных и другую инфраструктуру.