На железнодорожном вокзале Красноярска прошел миграционный рейд

На железнодорожном вокзале Красноярска полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, таможни и бойцами СОБРа Росгвардии провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщили в краевом МВД, всего на причастность к совершению преступлений проверили 54 человека, четверых доставили в отдел.