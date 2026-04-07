На железнодорожном вокзале Красноярска прошел миграционный рейд

На железнодорожном вокзале Красноярска полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, таможни и бойцами СОБРа Росгвардии провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщили в краевом МВД, всего на причастность к совершению преступлений проверили 54 человека, четверых доставили в отдел.
В итоге сотрудники выявили три административных правонарушения в сфере миграционного законодательства и факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.
Со всеми мигрантами провели профилактическую работу.
