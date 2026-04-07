МЧС опубликовало карты зон подтоплений в Иркутской области

В Иркутской области каждый год происходят паводки из-за талых и грунтовых вод.
Эти природные явления случаются в одних и тех же районах, и чаще всего страдают населенные пункты Иркутского муниципального округа, как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона.
Спасатели принимают меры для предотвращения возможных подтоплений.
Для отслеживания обстановки были запущены беспилотники, а также подготовлены карты с зонами возможных подтоплений, как рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты МЧС дают важные советы жителям.
Перед покупкой земли или дома жителям рекомендуется внимательно изучать эти карты. Тем, кто планирует приобрести жилье в Иркутском округе, следует заранее обратиться в местную администрацию для получения полной информации. Карты с опасными зонами уже выложены в открытый доступ.