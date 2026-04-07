Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опубликовало карты зон подтоплений в Иркутской области

Чаще всего страдают населенные пункты Иркутского муниципального округа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области каждый год происходят паводки из-за талых и грунтовых вод.

Эти природные явления случаются в одних и тех же районах, и чаще всего страдают населенные пункты Иркутского муниципального округа, как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона.

Спасатели принимают меры для предотвращения возможных подтоплений.

Для отслеживания обстановки были запущены беспилотники, а также подготовлены карты с зонами возможных подтоплений, как рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты МЧС дают важные советы жителям.

Перед покупкой земли или дома жителям рекомендуется внимательно изучать эти карты. Тем, кто планирует приобрести жилье в Иркутском округе, следует заранее обратиться в местную администрацию для получения полной информации. Карты с опасными зонами уже выложены в открытый доступ.