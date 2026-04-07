Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афиша бесплатных мероприятий для старшего поколения появилась в сети

Сервис доступен уже в 16 регионах.

Источник: Нижегородская правда

ОК запустили новый раздел Афиша, в котором публикуются бесплатные мероприятия для пользователей старшего возраста. Сервис доступен уже в 16 регионах, сообщает пресс-служба соцсети.

Раздел Афиша помогает найти бесплатные занятия по здоровью и спорту, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия.

Сервис работает уже в 16 регионах, от Калининградской области до Хабаровского края. Афиша интегрирована в тематические группы программ. Пользователи могут открыть календарь событий, перейти к описанию, записаться и поставить напоминание. В ближайшие месяцы планируется расширить раздел на другие регионы и добавить новые функции.

16+

