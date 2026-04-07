Подвалы и паркинги в Казахстане срочно переделывают в убежища

В Казахстане утвердили стандарты для укрытия на случай чрезвычайных ситуаций. С января 2026 года все подвалы и подземные паркинги будут соответствовать новым требованиям безопасности.

Источник: Курсив

Что изменилось.

Раньше никаких единых правил не существовало, и не все подвалы могли использоваться как укрытия. Все зависело от конкретного здания и решения владельцев.

Новый стандарт затрагивает требования к водоснабжению, вентиляции, электроснабжению, санитарным условиям и даже связи внутри укрытий. Специалисты также будут оценивать несущие конструкции и инженерные системы подвалов. Если здание не соответствует требованиям, его нужно дополнительно укрепить.

«В мировой практике для защиты населения широко используются углубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны», — сообщили в Минторговли.

Дроны.

При разработке документа учли несколько неожиданных деталей. В частности, в стандарт включили алгоритмы защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также учли географические, климатические и сейсмические особенности разных регионов Казахстана. Также предусмотрена система автоматизированного доступа населения к укрытиям.