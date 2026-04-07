Водитель Chevrolet Cobalt в Павлодаре собрал хет-трик нарушений ПДД

Инцидент может стать очередным поводом для обсуждения феномена «кобальтистов» на дорогах Казахстана.
Три в одном: павлодарский рекорд.
Нарушитель проигнорировал базовые правила безопасности. Полицейские насчитали сразу три серьезных нарушения:
Несоблюдение разметки и знаков;
Проезд на запрещающий сигнал светофора;
Создание аварийной ситуации.
За такой «хет-трик» водителю придется ответить по закону, но в глазах общественности он лишь подтвердил сложившееся реноме владельцев модели.
Почему Cobalt стал «красной тряпкой» для водителей.
Chevrolet Cobalt — один из самых массовых седанов в Казахстане. Надежная, простая и доступная модель стала главным инструментом для армии таксистов и тех, кто ценит в авто «неубиваемость». Однако эти же факторы сыграли с имиджем «Кобальта» злую шутку.
Огромный процент машин задействован в такси, где постоянная спешка и погоня за заказами часто приводят к агрессивному вождению. Доступные запчасти снижают страх мелких ДТП и также могут влиять на стиль езды.
Статистика не врет.
Согласно антирейтингу виновников ДТП в Казахстане, который Курсив Авто публиковал ранее, Chevrolet Cobalt наряду с другим казахстанским бестселлером — Toyota Camry — чаще всего становятся фигурантами аварий.
Лидеры антирейтинга ДТП.
Поведение на дороге.
Toyota Camry: избыточная уверенность, превышение скорости.
Chevrolet Cobalt: агрессивные маневры, игнорирование знаков.
Важно подчеркнуть: подобные случаи не характеризуют всех владельцев модели — среди них тысячи дисциплинированных водителей. Но такие «перформансы», как в Павлодаре, влияют на восприятие популярной легковушки.
Тем временем в полиции напоминают, что принцип «Закон и порядок» един для всех, вне зависимости от марки машины.
Ранее Курсив Авто рассказывал, что каждый двадцатый автомобиль в Казахстане попадает в ДТП.