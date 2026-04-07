Водитель Chevrolet Cobalt в Павлодаре собрал хет-трик нарушений ПДД

В Павлодаре полицейские во время мониторинга соцсетей наткнулись на «мастер-класс» по игнорированию ПДД, сообщает Polisia.kz. Водитель Chevrolet Cobalt собрал целое комбо из штрафов всего за один проезд перекрестка улиц Естая — Астана.

Источник: Курсив

Инцидент может стать очередным поводом для обсуждения феномена «кобальтистов» на дорогах Казахстана.

Три в одном: павлодарский рекорд.

Нарушитель проигнорировал базовые правила безопасности. Полицейские насчитали сразу три серьезных нарушения:

  • Несоблюдение разметки и знаков;

  • Проезд на запрещающий сигнал светофора;

  • Создание аварийной ситуации.

За такой «хет-трик» водителю придется ответить по закону, но в глазах общественности он лишь подтвердил сложившееся реноме владельцев модели.

Почему Cobalt стал «красной тряпкой» для водителей.

Chevrolet Cobalt — один из самых массовых седанов в Казахстане. Надежная, простая и доступная модель стала главным инструментом для армии таксистов и тех, кто ценит в авто «неубиваемость». Однако эти же факторы сыграли с имиджем «Кобальта» злую шутку.

Огромный процент машин задействован в такси, где постоянная спешка и погоня за заказами часто приводят к агрессивному вождению. Доступные запчасти снижают страх мелких ДТП и также могут влиять на стиль езды.

Статистика не врет.

Согласно антирейтингу виновников ДТП в Казахстане, который Курсив Авто публиковал ранее, Chevrolet Cobalt наряду с другим казахстанским бестселлером — Toyota Camry — чаще всего становятся фигурантами аварий.

Лидеры антирейтинга ДТП.

Поведение на дороге.

  • Toyota Camry: избыточная уверенность, превышение скорости.

  • Chevrolet Cobalt: агрессивные маневры, игнорирование знаков.

Важно подчеркнуть: подобные случаи не характеризуют всех владельцев модели — среди них тысячи дисциплинированных водителей. Но такие «перформансы», как в Павлодаре, влияют на восприятие популярной легковушки.

Тем временем в полиции напоминают, что принцип «Закон и порядок» един для всех, вне зависимости от марки машины.

Ранее Курсив Авто рассказывал, что каждый двадцатый автомобиль в Казахстане попадает в ДТП.