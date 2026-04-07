Снежных барсов с детенышами заметили в Западном Тянь-Шане

В Западном Тянь-Шане ученые не только заметили присутствие снежного барса, но и его устойчивое размножение. Об этом в Алматы рассказал заведующий лабораторией териологии Института зоологии Алексей Грачев.

Источник: Курсив

По его словам, только в Кыргызском Алатау сейчас обитает не менее восьми особей, среди которых есть самки с детенышами. Это значит, популяция барсов там живет и растет.

«Это особенно важный результат, поскольку он свидетельствует не просто о присутствии вида, а о его успешном воспроизводстве на данной территории. Именно результаты этих исследований стали одним из ключевых научных оснований для создания в конце 2025 года Регионального природного парка “Мерке”, где обеспечивается охрана снежного барса», — отметил Алексей Грачев.

Западный Тянь-Шань в целом играет ключевую роль для этого вида. Здесь проходит периферия его мирового ареала, и такие территории напрямую влияют на устойчивость всей популяции.

«Такие периферийные группировки особенно важны, поскольку они обеспечивают устойчивость ареала и поддерживают генетическое и экологическое разнообразие популяции», — пояснил он.

При этом ученые допускают, что в будущем снежный барс может вернуться и в Каратау. В этом регионе он обитал раньше, всего в нескольких десятках километров от Туркестана.

«Можно осторожно говорить о том, что у снежного барса есть шанс на естественное восстановление в Каратау при сохранении кормовой базы, среды обитания и строгого режима охраны. Это не вопрос ближайших лет, но необходимые предпосылки уже есть», — отметил ученый.

Ранее Kursiv LifeStyle писал, что в Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушки зафиксировали редкие кадры с детенышами снежного барса. На видео барсята играют друг с другом, бегают по снегу и повторяют движения матери.