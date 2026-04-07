Пассажиров задержанного рейса «Сибири» не накормили и не пустили в гостиницу

Люди больше 12 часов ждали вылета в Москву без горячего питания и гостиницы.

Источник: НДН.ИНФО

Новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров задержанного рейса в Норильске.

В ноябре 2025 года пассажиры больше 12 часов ждали вылета в Москву. Им вовремя не предложили прохладительные напитки и горячее питание — это нарушение федеральных авиационных правил. Кроме того, услугу по размещению в гостинице людям не предоставили совсем.

За такое отношение к пассажирам перевозчика оштрафовали по статье 14.4 ч. 2 КоАП РФ («Оказание услуг с нарушением установленных требований, совершенное повторно»). Штраф составил 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ИА Сибинформ