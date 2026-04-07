Казахстанцам рассказали сколько будет стоить уголь зимой

Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве прокомментировал возможное изменение цен на уголь, отметив, что их рост будет постепенным и контролируемым, передает BAQ.KZ.
По его словам, в ближайший отопительный сезон подорожания угля не ожидается, поскольку рост потребления будет происходить не сразу, а поэтапно.
«Этой зимой никаких подорожаний не ожидается. Потому что потребление угля вырастет не в этом году, оно будет постепенным», — заявил Есимханов.
В то же время он не исключил, что в будущем стоимость угля может увеличиться. Это связано с планами угледобывающих предприятий по модернизации производств и наращиванию объемов добычи.
«Сегодня была большая информация от угледобывающих предприятий по модернизации и увеличению добычи. Будут затраты, инвестиции, это приведет к инфляционному росту стоимости угля, думаю. Но оно будет регулируемым и постепенно», — добавил вице-министр.
Ранее в Минэнерго заявили, что не ожидают резкого роста цен на АИ-92 и дизтопливо.