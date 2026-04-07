Три педагога из Иркутска получили высокие награды от президента

Трое педагогов из Иркутской области получили Почетную грамоту Президента РФ. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Как рассказал глава региона, наград удостоены двое педагогов школ Иркутска и руководитель детского сада.
Ольга Москалева 47 лет работает в иркутской коррекционной школе № 9. Она обучает глухих и слабослышащих детей. Ее ученики становились победителями межрегиональных предметных олимпиад и конкурсов. Ольга Александровна активно делится опытом с коллегами, участвует в профессиональных конкурсах.
Ольга Серышева 45 лет работает в сфере образования. Она преподает биологию в лицее № 3 Иркутска. Ее ученики успешно справляются с экзаменами, занимают призовые места на олимпиадах, научно-практических конференциях. Экспертное мнение Ольги Аркадьевны ценится в общественном совете при минобразования региона.
Валентина Степановна Сушицкая работает в детском саду № 100 Иркутска. Вот уже 25 лет она возглавляет дошкольное образовательное учреждение. В детсаду внедряются инновационные подходы к работе с воспитанниками, идет тесное взаимодействие с родителями детей. В учреждении ведется работа с детьми с особыми образовательными потребностями, создается единое образовательное пространство.
Губернатор поздравил педагогов с заслуженными наградами, поблагодарил их за работу и вклад в будущее детей.
Ранее сообщалось о том, что президент наградил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева орденом Дружбы.