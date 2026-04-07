Три педагога из Иркутска получили высокие награды от президента

Они удостоены Почетной грамоты Президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

Трое педагогов из Иркутской области получили Почетную грамоту Президента РФ. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Как рассказал глава региона, наград удостоены двое педагогов школ Иркутска и руководитель детского сада.

Ольга Москалева 47 лет работает в иркутской коррекционной школе № 9. Она обучает глухих и слабослышащих детей. Ее ученики становились победителями межрегиональных предметных олимпиад и конкурсов. Ольга Александровна активно делится опытом с коллегами, участвует в профессиональных конкурсах.

Ольга Серышева 45 лет работает в сфере образования. Она преподает биологию в лицее № 3 Иркутска. Ее ученики успешно справляются с экзаменами, занимают призовые места на олимпиадах, научно-практических конференциях. Экспертное мнение Ольги Аркадьевны ценится в общественном совете при минобразования региона.

Валентина Степановна Сушицкая работает в детском саду № 100 Иркутска. Вот уже 25 лет она возглавляет дошкольное образовательное учреждение. В детсаду внедряются инновационные подходы к работе с воспитанниками, идет тесное взаимодействие с родителями детей. В учреждении ведется работа с детьми с особыми образовательными потребностями, создается единое образовательное пространство.

Губернатор поздравил педагогов с заслуженными наградами, поблагодарил их за работу и вклад в будущее детей.

Ранее сообщалось о том, что президент наградил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева орденом Дружбы.