Кто и зачем инвестирует в «зеленую» энергетику Казахстана

В 2026 году в Казахстане планируется запуск 10 новых проектов, включая 4 ветровые, 5 солнечные и 1 гидроэлектростанцию, что добавит 245 МВт мощности и увеличит выработку до 8,8 млрд кВт·ч. Кроме того, будут приняты важные системные изменения, такие как закон «Об альтернативных источниках энергии», обновление стратегии водородной энергетики и проведение аукционов на 6,7 ГВт мощностей в период с 2024 по 2027 годы.