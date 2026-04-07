Кто и зачем инвестирует в «зеленую» энергетику Казахстана

Региональный экологический саммит RES 2026 в Астане: Казахстан на пути к справедливому энергетическому переходу
С 22 по 24 апреля в столице Казахстана пройдет Региональный экологический саммит RES 2026. Ключевой темой мероприятия станет справедливый энергетический переход, который уже становится приоритетом для многих стран.
Казахстан: от слов к делу
Казахстан активно развивает возобновляемую энергетику. На сегодняшний день в стране работает 162 объекта ВИЭ общей мощностью 3,5 ГВт, а доля «зеленой» энергии в энергобалансе страны составляет 7%. За последний год в Казахстане введено 9 новых станций, добавлено 503 МВт мощности, и выработка ВИЭ составила 8,6 млрд кВт·ч, что на 20% превышает план.
Почему это важно?
Справедливый энергетический переход — это не только вопрос экологии, но и экономики. Быстрый переход на ВИЭ может привести к росту тарифов и нагрузке на бизнес, а медлительность рискует оставить страну вне глобальной экономики, где углеродный след становится ключевым фактором конкурентоспособности. Казахстан выбрал стратегию поступательного перехода, сочетая экономический рост и экологическую устойчивость.
Планы на будущее: 2026−2035 годы
В 2026 году в Казахстане планируется запуск 10 новых проектов, включая 4 ветровые, 5 солнечные и 1 гидроэлектростанцию, что добавит 245 МВт мощности и увеличит выработку до 8,8 млрд кВт·ч. Кроме того, будут приняты важные системные изменения, такие как закон «Об альтернативных источниках энергии», обновление стратегии водородной энергетики и проведение аукционов на 6,7 ГВт мощностей в период с 2024 по 2027 годы.
Крупные игроки на горизонте
Казахстан привлекает крупнейших мировых инвесторов, таких как TotalEnergies, State Power Investment Corporation и Masdar, которые реализуют мегапроекты с системами накопления энергии. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к казахстанской энергетической политике и создает основу для дальнейшего развития ВИЭ.
К 2035 году: 8 ГВт «зеленой» энергии
К 2035 году Казахстан планирует ввести более 8 ГВт мощностей ВИЭ, что станет полноценным столпом энергетической системы страны. Это обеспечит устойчивость энергосистемы, снизит зависимость от ископаемого топлива, диверсифицирует экономику и создаст новые рабочие места. Казахстан также стремится стать региональным хабом «зеленой» энергетики, привлекая инвестиции и создавая единый «зеленый» рынок.
Саммит RES 2026: точка сборки региона
Саммит RES 2026 в Астане станет платформой для обсуждения ключевых вопросов региона, таких как изменение климата, дефицит воды и управление природными ресурсами. Мероприятие соберет около 1500 участников, включая правительства стран, международные организации, бизнес и ученых. Инициатива проведения саммита была озвучена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Центральная Азия: время действовать
Центральная Азия является одним из самых уязвимых регионов к климатическим изменениям, и синхронизация энергетической политики, привлечение крупных инвестиций и создание единого «зеленого» рынка становятся приоритетными задачами. Казахстан стремится стать энергетическим лидером региона, ключевым партнером для глобальных инвесторов и центром «зеленой» трансформации Евразии. Саммит RES 2026 станет важным шагом на пути к реализации этих амбиций.