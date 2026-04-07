Медпомощь понадобилась десятерым воронежцам после укусов клещей

Источник: АиФ Воронеж

Десять жителей Воронежской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Такие данные зафиксированы по состоянию на 3 апреля. Санврачи напоминают, что чаще всего клещей можно встретить в лесах, парках, на садово-огородных участках и кладбищах. Чтобы обезопасить себя, следует за 20−30 минут до выхода наносить репелленты, избегая попадания средства на лицо и руки. Также необходимо надевать закрытую одежду.

Планируется, что в этом году в Воронежской области акарицидные обработки пройдут на площади не менее 1566 гектаров.