Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам дали инструкции по защите имущества в период паводка

В городе продолжает действовать режим повышенной готовности, жителей просят заранее подготовить насосы и перенести вещи из подвалов.

В Нижнем Новгороде сохраняется режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации Нижнего Новгорода. Специалисты призывают жителей зон подтопления заранее очистить водоотводы, перенести ценные вещи на верхние этажи и подготовить набор первой необходимости на случай эвакуации. Особое внимание просят уделить безопасности детей: им строго запрещено приближаться к водоемам и ледяным заторам.

Городские службы работают в усиленном режиме: ежедневно задействовано более 600 единиц техники для откачки талых вод и очистки ливневок. В случае экстренной ситуации жителям необходимо обращаться по номеру 112 или на телефон доверия ГУ МЧС. Для тех, чье жилье может оказаться в зоне затопления, в городе подготовлены пункты временного размещения, способные принять до 40 тысяч человек.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за рекордных снегозапасов, которые привели к резкому подъему уровней малых рек. О том, какие именно дороги и мосты затопило в Нижегородской области в 2026 году, можно узнать в специальном материале по ссылке.