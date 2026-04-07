Нижегородцам дали инструкции по защите имущества в период паводка

В Нижнем Новгороде сохраняется режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации Нижнего Новгорода. Специалисты призывают жителей зон подтопления заранее очистить водоотводы, перенести ценные вещи на верхние этажи и подготовить набор первой необходимости на случай эвакуации. Особое внимание просят уделить безопасности детей: им строго запрещено приближаться к водоемам и ледяным заторам.
Городские службы работают в усиленном режиме: ежедневно задействовано более 600 единиц техники для откачки талых вод и очистки ливневок. В случае экстренной ситуации жителям необходимо обращаться по номеру 112 или на телефон доверия ГУ МЧС. Для тех, чье жилье может оказаться в зоне затопления, в городе подготовлены пункты временного размещения, способные принять до 40 тысяч человек.
Ситуация в регионе остается напряженной из-за рекордных снегозапасов, которые привели к резкому подъему уровней малых рек.