Спектакль на гастролях в Москве отменили из-за отравления 28 актеров

В Москве с отравлением госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, приехавших в столицу на гастроли, в связи с этим показ спектакля «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета был отменен, сообщили РБК в пресс-службе фестиваля «Золотая маска».
«Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют. Показ спектакля отменен. Зрителям был произведен автоматический возврат средств за приобретенные билеты», — говорится в сообщении.
Организаторы подчеркивают, что сосредоточены на поддержке коллектива и создании условий для быстрого выздоровления артистов.
Об отравлении труппы из Красноярска накануне писал телеграм-канал Mash. По его информации, актеры и техперсонал остановились в столичной гостинице «Пекин» и через несколько часов после завтрака — на репетиции — им стало плохо.
