«Платим за отопление в мае»: в Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев

В ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства журналисты задали вопрос о просьбах жителей Алматы и Астаны отключить отопление.
Алматы:
Отопление начали отключать только с 3 апреля, хотя температура выше 20 градусов наблюдалась со второй половины марта.
Астана:
Отопление до сих пор не отключено, хотя также сохраняется высокая температура.
Люди вынуждены открывать окна, что приводит к потере энергии.
Журналисты поинтересовались, могут ли быть изменены правила для отключения отопления.
Вице-министр Сунгат Есимханов:
Решение об отключении принимают акиматы городов.
Согласно правилам, отключение должно происходить, когда среднесуточная температура в течение нескольких суток держится на отметках выше +8.
Он подчеркнул, что правила необходимо соблюдать, учитывая индивидуальные предпочтения жителей.
В домах установлены общедомовые приборы учета тепла, и работа по регулированию отопления должна вестись совместно с ОСИ и КСК.
Если дом не хочет потреблять тепло, его можно отключить, и начислений не будет.
Он отметил, что преждевременное отключение отопления может привести к жалобам на прохладу в других частях населения.
Журналисты:
Отмечено, что из-за задержек в отключении отопления казахстанцы вынуждены оплачивать счета за тепло еще в мае, несмотря на теплую весеннюю погоду.
В мае или июне отопление в домах не работает, но счета за апрель могут приходить.
Сунгат Есимханов:
Он отметил, что в квартирах нет индивидуальных приборов учета тепла, поэтому общее потребление распределяется на всех жильцов.
Это вопрос к комитету ЖКХ и региональным властям.
Напомним:
С конца марта жители Алматы и Астаны массово просили отключить отопление.
В соцсетях пользователи пишут о необходимости открывать окна даже ночью из-за высокой температуры в помещениях (до +25−28 градусов).
В Алматы отключение отопления началось с 3 апреля.