«Платим за отопление в мае»: в Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев

Жители Алматы и Астаны жалуются, что вынуждены платить за отопление весной в теплую погоду, когда его уже можно было отключить. Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов считает, что существующие правила нельзя менять.

Источник: Курсив

В ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства журналисты задали вопрос о просьбах жителей Алматы и Астаны отключить отопление.

Алматы:

  • Отопление начали отключать только с 3 апреля, хотя температура выше 20 градусов наблюдалась со второй половины марта.

Астана:

  • Отопление до сих пор не отключено, хотя также сохраняется высокая температура.

  • Люди вынуждены открывать окна, что приводит к потере энергии.

Журналисты поинтересовались, могут ли быть изменены правила для отключения отопления.

Вице-министр Сунгат Есимханов:

  • Решение об отключении принимают акиматы городов.

  • Согласно правилам, отключение должно происходить, когда среднесуточная температура в течение нескольких суток держится на отметках выше +8.

  • Он подчеркнул, что правила необходимо соблюдать, учитывая индивидуальные предпочтения жителей.

  • В домах установлены общедомовые приборы учета тепла, и работа по регулированию отопления должна вестись совместно с ОСИ и КСК.

  • Если дом не хочет потреблять тепло, его можно отключить, и начислений не будет.

  • Он отметил, что преждевременное отключение отопления может привести к жалобам на прохладу в других частях населения.

Журналисты:

  • Отмечено, что из-за задержек в отключении отопления казахстанцы вынуждены оплачивать счета за тепло еще в мае, несмотря на теплую весеннюю погоду.

В мае или июне отопление в домах не работает, но счета за апрель могут приходить.

Сунгат Есимханов:

  • Он отметил, что в квартирах нет индивидуальных приборов учета тепла, поэтому общее потребление распределяется на всех жильцов.

  • Это вопрос к комитету ЖКХ и региональным властям.

Напомним:

  • С конца марта жители Алматы и Астаны массово просили отключить отопление.

  • В соцсетях пользователи пишут о необходимости открывать окна даже ночью из-за высокой температуры в помещениях (до +25−28 градусов).

В Алматы отключение отопления началось с 3 апреля.