Студентка из Куйбышева помогла полиции вернуть пропавший телефон

18-летняя Василиса даже не думала присваивать находку.

Источник: Комсомольская правда

В Куйбышевском районе студентка первого курса медицинского техникума нашла мобильный телефон и не стала забирать его себе. Василиса сразу позвонила в полицию и помогла установить владельца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 1 апреля. Девушка увидела телефон у подъезда, когда возвращалась домой. Не раздумывая, она сообщила о находке в полицию.

Руководство отдела полиции решило поощрить Василису. Начальник МО МВД России «Куйбышевский» Александр Госперский и член Общественного совета Ирина Алёшина вручили ей благодарственное письмо в торжественной обстановке в техникуме.