Студентка из Куйбышева помогла полиции вернуть пропавший телефон

В Куйбышевском районе студентка первого курса медицинского техникума нашла мобильный телефон и не стала забирать его себе. Василиса сразу позвонила в полицию и помогла установить владельца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошел 1 апреля. Девушка увидела телефон у подъезда, когда возвращалась домой. Не раздумывая, она сообщила о находке в полицию.
Руководство отдела полиции решило поощрить Василису. Начальник МО МВД России «Куйбышевский» Александр Госперский и член Общественного совета Ирина Алёшина вручили ей благодарственное письмо в торжественной обстановке в техникуме.