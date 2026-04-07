Цены на яйца во Владивостоке бьют рекорды: десяток стоит от 134 до 232 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля, ФедералПресс. В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля, яйца в Приморье резко подорожали. За март цена выросла почти на 15% — с 155 до 178 рублей за десяток по данным Приморскстата. Год к году рост составил 18,4%.