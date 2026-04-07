Цены на яйца во Владивостоке бьют рекорды: десяток стоит от 134 до 232 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля, ФедералПресс. В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля, яйца в Приморье резко подорожали. За март цена выросла почти на 15% — с 155 до 178 рублей за десяток по данным Приморскстата. Год к году рост составил 18,4%.

Источник: Аргументы и факты

«С сентября прошлого года производители перекладывали возросшие издержки в цены, чтобы производство не стало убыточным», — говорится в отчете Дальневосточного ГУ Банка России о февральской инфляции.

Цены росли устойчиво — на 3−5% еженедельно, лишь к концу марта замедлившись до 2% в неделю. В реальности разброс на полках владивостокских супермаркетов куда шире официальной статистики: от 134 рублей за десяток до 232 рублей в зависимости от сети и производителя, пишет РБК.

Самые доступные яйца — в «Самбери»: средняя цена 156,6 рубля, минимум — 134 рубля за продукцию краснодарской Белореченской птицефабрики. Самый дорогой магазин — «Реми» со средним чеком 204 рубля: здесь представлены исключительно приморские производители по 175−232 рубля. «Пятерочка» держится у среднегородского показателя — 165 рублей, предлагая в том числе яйца хабаровских птицефабрик по 150−160 рублей.

Рост цен объясняется не только пасхальным спросом, но и накопленными издержками птицефабрик на фоне инфляции. ФАС уже направила производителям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен.

Ранее сообщалось о том, как рост ставок утильсбора изменил структуру импорта автомобилей.