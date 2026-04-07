Цены на яйца во Владивостоке бьют рекорды: десяток стоит от 134 до 232 рублей

«С сентября прошлого года производители перекладывали возросшие издержки в цены, чтобы производство не стало убыточным», — говорится в отчете Дальневосточного ГУ Банка России о февральской инфляции.
Цены росли устойчиво — на 3−5% еженедельно, лишь к концу марта замедлившись до 2% в неделю. В реальности разброс на полках владивостокских супермаркетов куда шире официальной статистики: от 134 рублей за десяток до 232 рублей в зависимости от сети и производителя, пишет РБК.
Самые доступные яйца — в «Самбери»: средняя цена 156,6 рубля, минимум — 134 рубля за продукцию краснодарской Белореченской птицефабрики. Самый дорогой магазин — «Реми» со средним чеком 204 рубля: здесь представлены исключительно приморские производители по 175−232 рубля. «Пятерочка» держится у среднегородского показателя — 165 рублей, предлагая в том числе яйца хабаровских птицефабрик по 150−160 рублей.
Рост цен объясняется не только пасхальным спросом, но и накопленными издержками птицефабрик на фоне инфляции. ФАС уже направила производителям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен.
Ранее сообщалось о том, как рост ставок утильсбора изменил структуру импорта автомобилей.