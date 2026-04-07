Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тыс. руб

Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тыс. руб.
«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тыс. руб.», — сказал Миронов «РИА Новости». По его словам, увеличение МРОТ позволит уравнять зарплаты в регионах.
С подобной инициативой Миронов выступает не в первый раз. В прошлом году он также предлагал кардинально повысить МРОТ и привязать его к реальной стоимости жизни. По его словам, инициативу поддерживают крупные профсоюзы и эксперты.
С 1 января 2026 года уровень МРОТ в России составляет 27 093 ₽ Ранее его сумма составляла 22 440 ₽ МРОТ подлежит ежегодной индексации. Обычно правительство увеличивает показатель каждый год с 1 января. С 2025 года в России МРОТ рассчитывают исходя из медианной заработной платы.
