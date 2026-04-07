Ход расследования убийства учителя в Прикамье взяли на контроль в СК РФ

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования уголовного дела об убийстве завуча в Добрянке на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следственные органы СК России по Пермскому краю расследуют уголовное дело по факту нападения ученика на преподавателя в Добрянке. Дело переквалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.

По данным следствия, утром 7 апреля 17-летний школьник у входа в учебное заведение нанёс ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

С подозреваемым проводятся следственные действия. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.