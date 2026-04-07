Аксенов поздравил православных крымчан с Благовещением Пресвятой Богородицы

Во вторник, 7 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил православных жителей республики с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«Мы, как и наши предки, верим, что наше Отечество находится под особым покровительством Матери Божией», — написал Аксенов.
Глава Крыма добавил, что в русской истории есть немало примеров, когда спасение приходило в ситуациях, которые казались безнадежными. Однако государство возрождалось из пепла. И тогда самые сильные враги терпели сокрушительные поражения.
«И кровавые гонения недавнего прошлого не смогли уничтожить Православную веру», — написал Аксенов.
Узнать больше по теме
