Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД предупредили волгоградцев о вредоносном ПО в ссылках

Волгоградцев предупредили, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение под видом ссылок. Об этом заявили 7 апреля в Киберполиции.

— Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер, — пояснили в ведомстве.

Злоумышленники могут использовать подобные схемы, скрывая хакерские программы за внешне безобидными ссылками. Переход по подобным ссылках может привести к заражению устройства.

Пользователей призывают проявлять осторожность и воспринимать любые ссылки, полученные через мессенджеры, как потенциальную угрозу.