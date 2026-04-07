Из Ростовской области в Египет отгрузили 5,6 тыс. тонн подсолнечного шрота. В период с 30 марта по 3 апреля 2026 года специалисты Россельхознадзора по Ростовской области завершили оформление документов на вывоз в Египет крупной партии растительных кормов для сельскохозяйственных животных.
Груз состоит из подсолнечного шрота — ценного белкового компонента, широко используемого в животноводстве.
Перед отправкой были отобраны образцы продукции, которые прошли экспертизу в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По итогам исследований подтверждено соответствие груза всем действующим ветеринарно-санитарным нормам, никаких отклонений или нарушений не зафиксировано.
Экспортная поставка успешно прошла все необходимые контрольные процедуры и получила разрешение на вывоз за рубеж.