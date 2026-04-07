В городе Опочке в Псковской области обновят библиотеку

Капитальный ремонт центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина проведут в городе Опочке в Псковской области. Работы выполнят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты обновят кровлю и фасад, модернизируют внутренние помещения, где приведут в порядок полы, стены и потолки. Также в учреждении заменят инженерные коммуникации.
«После завершения ремонта учреждение превратится в современное многофункциональное пространство, отвечающее актуальным запросам населения: здесь будут созданы условия для комфортного чтения, проведения лекций, мастер‑классов и культурных событий», — добавили в управлении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.