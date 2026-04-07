Татарстан планирует привлечь 569 врачей из других регионов и из-за рубежа

Татарстан планирует дополнительно привлечь 569 врачей из других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья в 2026—2027 годах благодаря новой республиканской мере поддержки. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильнур Сибгатов.
Он рассказал, что в текущем году принята еще одна республиканская мера поддержки, и уже подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ о выделении единовременных выплат по остродефицитным специальностям, востребованным в медицинских организациях региона. Единовременные выплаты предназначены для иногородних врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов. Также в проект постановления включены пульмонологи, врачи медицинской реабилитации и гериатры, где также наблюдается нехватка кадров.
По словам заместителя министра, сейчас укомплектованность врачами в медучреждениях Татарстана составляет 71,7%. Благодаря действующим федеральным и региональным мерам поддержки в прошлом году в отрасль удалось привлечь 515 врачей и 462 других медицинских работника. При этом основной приток кадров пришелся на сельские медицинские организации, где укомплектованность оказалась выше, чем в малых и средних городах республики. Именно из малых и средних городов, констатировал Сибгатов, сейчас наблюдается отток специалистов.