Татарстан планирует привлечь 569 врачей из других регионов и из-за рубежа

По словам заместителя министра, сейчас укомплектованность врачами в медучреждениях Татарстана составляет 71,7%. Благодаря действующим федеральным и региональным мерам поддержки в прошлом году в отрасль удалось привлечь 515 врачей и 462 других медицинских работника. При этом основной приток кадров пришелся на сельские медицинские организации, где укомплектованность оказалась выше, чем в малых и средних городах республики. Именно из малых и средних городов, констатировал Сибгатов, сейчас наблюдается отток специалистов.