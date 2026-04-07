Пермская прокуратура рассказала о семье школьника, напавшего на учительницу

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась. СК расследует дело об убийстве.